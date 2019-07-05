Региональным Министерством природных ресурсов и экологии подготовлен и опубликован доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2018 году. В нём отражены основные сведения по тематикам: «Атмосферный воздух», «Радиационная обстановка», «Климатические особенности года», «Водные ресурсы», «Почвы и земельные ресурсы», «Недра», «Особо охраняемый природные территории», «Объекты животного мира», «Водные биологические ресурсы», «Охотничьи ресурсы», «Лесные ресурсы», «Воздействие отдельных видов экономической деятельности на состояние окружающей среды», «Отходы», «Влияние экологических факторов на здоровье населения» и др.

Как отмечается в разделе «Воздействие отдельных видов экономической деятельности на состояние окружающей среды» доклада, Мурманская область является одной из самых урбанизированных северных российских территорий, наиболее хозяйственно освоенным районом Арктики, имеет крупные центры горнодобывающей, горнообрабатывающей и металлургической промышленности, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В регионе расположена главная база Северного флота. Кроме того, наш регион характеризуется крупнейшим в мире сосредоточением объектов атомной энергетики.

Работа промышленных предприятий региона сопровождается загрязнением окружающей среды. По данным Росприроднадзора, в 2018 году 362 организации Мурманской области, имеющие стационарные источники загрязнений, выбросили в атмосферу 215,322 тысячи тонн загрязняющих веществ, что на 11,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух Мурманской области вносят предприятия следующих видов деятельности: «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Добыча полезных ископаемых».

Одним из основных способов сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является их улавливание и обезвреживание. На предприятиях области в 2018 году было уловлено 535,447 тысячи тонн загрязняющих веществ (в 2017 году – 1356,411 тысячи тонн), из них утилизировано – 365,627 тысячи тонн (в 2017 году – 1257,469 тысячи тонн). При этом количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников предприятий, в 2018 году сократилось по сравнению с 2017 годом (в 2018 году – 750,768 тысячи тонн, 2017 году – 1599,33 тысячи тонн) в основном в результате деятельности предприятий в сфере добычи полезных ископаемых.

К предприятиям – основным источникам загрязнения атмосферного воздуха Мурманской области на протяжении последних лет можно отнести: АО «Кольская ГМК», ПАО «Мурманская ТЭЦ», Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Кандалакше «Объединенная компания РУСАЛ Кандалакшский алюминиевый завод», АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», АО «ОЛКОН».

В целях предотвращения и снижения текущего негативного воздействия на окружающую среду крупнейшими промышленными предприятиями региона активно реализуются природоохранные программы: модернизируется производство, внедряются современное оборудование, новые технологии.

Например, акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» (АО «Кольская ГМК») АО «Кольская ГМК» (Группа компаний «Норникель») представляет собой единый горнометаллургический комплекс по добыче сульфидных медно-никелевых руд; производству электролитного никеля, меди, никелевого порошка высокого качества; кобальтового концентрата, драгоценных металлов; серной кислоты.

АО «Кольская ГМК», как и любое промышленное предприятие, оказывает негативного воздействие на окружающую среду, но в то же время инвестирует крупные суммы в модернизацию производственных мощностей, внедрение новых технологий с целью его снижения.

В 2018 году в рамках Петербургского международного экономического форума правительством Мурманской области подписан специальный инвестиционный контракт о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области при реализации регионального стратегического инвестиционного проекта «Программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК». Реализация указанного проекта предполагает сокращение в 2019 году выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на площадке в г. Мончегорске на 2,7 тысячи тонн, в том числе выбросов диоксида серы – 1,7 тысячи тонн в год (5% от годового выброса диоксида серы).

Кировский филиал акционерного общества «Апатит» (АО «Апатит») – крупнейший в России и Европе производитель фосфатного сырья для изготовления минеральных удобрений. Предприятие осуществляет разработку хибинских месторождений апатит-нефелиновых руд, производит их добычу и обогащение. Основная продукция АО «Апатит» – апатитовый и нефелиновый концентраты. Предприятие планомерно проводит модернизацию производственных мощностей с использованием инновационных экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий. Одним из основных направлений природоохранной деятельности является утилизация опасных отходов производства.

Акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «ОЛКОН») входит в число ведущих железорудных предприятий России, добывает и перерабатывает железосодержащие руды. В 2018 году АО «ОЛКОН» были реализованы природоохранные мероприятия, направленные в основном на снижение антропогенной нагрузки на: атмосферный воздух (проведение работ по химическому закреплению пылящих поверхностей, действующих участков и биологической рекультивации пылящих поверхностей отработанных участков хвостохранилища); водные объекты (монтаж и демонтаж пульповодов и водоводов, входящих в систему оборотного водоснабжения, предприятия в целях бесперебойной работы этой системы без забора воды из поверхностных водных объектов на производственные нужды).

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания» (АО «СЗФК») входит в состав Группы «Акрон» и занимается добычей и переработкой апатит-нефелиновых руд – сырья для производства сложных удобрений. В 2018 году предприятием реализованы мероприятия по реконструкции сетей канализации (очищенные сточные воды заведены в систему замкнутого водооборота, ликвидирован сброс сточных вод в водный объект – руч. Вуоннемйок). В 2019 году запланирован запуск в эксплуатацию пылегазоочистного оборудования объектов второй очереди строительства комбината; продолжатся работы по строительству очистных сооружений карьерных и шахтных вод.

Акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Ковдорский ГОК») является производителем апатитового, бадделеитового и железорудного концентрата. В 2018 году комбинатом реализованы природоохранные мероприятия, направленные на: охрану атмосферного воздуха (ремонт воздуховодов, газоходов, замена и ремонт системы газоочистки, иного оборудования, мокрое пылеподавление, обработка дорог пылесвязывающими материалами); очистку сточных вод (замена фильтрующего материала, ремонт очистных сооружений, зачистка эстакады слива нефтепродуктов и др.); обращение с отходами.

Планы на 2019 год также включают мероприятия по всем обозначенным направлениям.