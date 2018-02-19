В 2018 году бюджет Мурманской области выделит значительные средства на обновление муниципальных учреждений культуры

Итоги конкурса на получение субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры стали темой оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун.

Как сообщил председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, субсидия будет предоставлена на поставку звукового оборудования и акустических систем для Ловозерского центра развития досуга и культуры, зеленоборского Центрального дома культуры, Дворца культуры «Октябрь» в Заполярном, закупку студийного радио- и видеооборудования для городского Дома культуры «Гармония» в Молочном, кресел в зрительный зал городского центра культуры «Север» в Полярном, одежды сцены для Междуреченского сельского Дома культуры. Общая сумма субсидий составила более 4 млн рублей.

«Кроме того, в текущем году в государственной программе Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» предусмотрены беспрецедентно значительные финансовые средства в размере 150 млн рублей на капитальные и текущие ремонты и укрепление материально-технической базы учреждений культуры», – подчеркнул Сергей Ершов.

Так, в 2018 году будет проведен капитальный ремонт зданий Дворцов культуры в городах Апатиты, Кировск и Снежногорск, Дома культуры в поселке Кильдинстрой, а также реконструкция кинокультурного центра «Большевик» в Кировске. Будет произведен текущий ремонт и техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры городов Полярные Зори, Ковдор, Кировск, Кандалакша, поселков Зеленоборский, Ревда, Зареченск, Умба, сельского поселения Тулома.

Губернатор Марина Ковтун обратила внимание на то, что в 2018 году будет продолжена реконструкция областного драматического театра и капремонт областного театра кукол.

«Эти очень дорогостоящие работы ведутся только за счет средств областного бюджета. И, несмотря на это, мы выделяем столь значительные средства для поддержки культуры в муниципалитетах», – отметила глава региона и дала поручение руководителям администраций муниципалитетов обеспечить своевременное освоение средств, строгое соблюдение сроков проведения ремонтных работ и приобретения оборудования.