В 2018 году команда МГТУ представит Мурманскую область на финальных соревнованиях по мини-футболу

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы на базе спортивного комплекса ДЮСШ № 10 по футболу г Мурманска с 4 по 5 декабря были проведены соревнования по мини-футболу в зачёт 54 Спартакиады студентов образовательных организаций высшего образования Мурманской области в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы».

В соревнованиях приняли участие 46 студентов из Мурманского государственного технического университета, Мурманского арктического государственного университета, Северо-Западного филиала Московского гуманитарно-экономического университета и Северного колледжа физической культуры и спорта.

Победу в соревнованиях одержала команда Мурманского государственного технического университета, второе место заняла команда Мурманского арктического государственного университета, третье - у команды Северного колледжа физической культуры и спорта.

Команда - победитель награждена кубком и грамотой Министерства образования и науки Мурманской области, команды - призёры награждены грамотами. Все участники команд - победителей и призёров награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области

В 2018 году команда Мурманского государственного технического университета представит Мурманскую область на финальных соревнованиях.