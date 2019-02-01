В 2018 году мерами прокурорского реагирования перед хозяйствующими субъектами была погашена задолженность в размере более 289 млн рублей

Органами прокуратуры региона на системной основе проводятся проверки соблюдения законодательства, касающегося своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам. В каждом случае выявления просроченной задолженности перед предпринимателями прокурорами принимаются меры к реальному её погашению, рассматривается вопрос о возбуждении административных производств в отношении виновных лиц.

Например, прокуратурой г. Апатиты установлено, что ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» на 41 день нарушило срок оплаты договора, заключенного с субъектом малого предпринимательства по итогам электронного аукциона.

По данному факту главному врачу учреждения внесено представление, а также в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности и одно к административной (штраф 30 тысяч рублей).

По аналогичным основаниям прокурором Первомайского округа города Мурманска внесено представление и возбуждено административное производство по указанной статье в связи с нарушением сроков оплаты исполненных обязательств ГОБУЗ МОМ «Севрыба», по результатам рассмотрения которых также одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности и одно к административной (штраф 30 тысяч рублей).

Поводом для принятия мер прокурором Ленинского административного округа г.Мурманска в отношении ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр» послужило наличие у учреждения задолженности в размере 4,1 млн рублей по 3 исполненным контрактам на поставку изделий медицинского назначения и детского питания.

Прокурором в адрес руководителя центра внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, имеющаяся задолженность погашена в полном объеме.

Всего принятыми за 2018 год мерами прокурорского реагирования перед хозяйствующими субъектами погашена задолженность в размере более 289 млн рублей.