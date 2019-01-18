В 2018 году на 22% больше выявлено нарушений законных прав и интересов несовершеннолетних

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних по итогам работы в 2018 году. При реализации надзорных полномочий за процессуальной деятельностью правоохранительных органов прокурорами в истекшем году на 22% больше выявлено нарушений законных прав и интересов несовершеннолетних на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Так, выявлено 337 нарушений законности в деятельности правоохранительных органов по уголовным делам и материалам, совершенных несовершеннолетними, а также 787 нарушений закона по уголовным делам и материалам о преступлениях в отношении несовершеннолетних. При этом 263 нарушения установлены при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях при производстве следствия и дознания – 74 нарушений по уголовным делам и материалам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

В анализируемом периоде прокурорами выявлено 686 нарушений при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, 101 нарушение при производстве следствия и дознания по уголовным делам и материалам о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

В истекшем году прокурорами поставлено на учёт 30 преступлений анализируемой категории.

Всего в 2018 году прокурорами внесено 31 представление и информация об устранении нарушений законности, по результатам рассмотрения которых 24 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

По фактам выявленных нарушений на досудебной стадии уголовного судопроизводства прокурорами всего внесено 68 требований об устранении нарушений законности.