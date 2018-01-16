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Мурманская область. Арктика16.01.18 12:47

В 2018 году на автодороге «Кола – Мурмаши» будут реконструированы девять остановок общественного транспорта

Основные направления совместной работы по обеспечению безопасности дорожного движения губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с новым начальником Госавтоинспекции Мурманской области Алексеем Таруниным.

Приоритеты работы регионального управления ГИБДД диктует статистика и картина безопасности дорожного движения в области, уверен Алексей Тарунин. Так, несмотря на снижение уровня общей аварийности на дорогах Мурманской области, на 10% возросло количество дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Пресечению таких фактов Госавтоинспекция будет уделять самое серьезное внимание. Повышенного контроля, как отметил Алексей Тарунин, требуют и пассажирские перевозки. В 2017 году в регионе зарегистрировано 43 ДТП, совершенных по вине водителей автобусов.

«Эти направления работы считаю приоритетными, решать которые мы будем совместно с органами власти, местного самоуправления, организациями, общественностью и СМИ», – подчеркнул Алексей Тарунин.

Губернатор попросила руководителя регионального ГИБДД обратить особое внимание на профилактику нарушений Правил дорожного движения как автомобилистами, так и пешеходами, особенно с детьми. Как было отмечено в ходе встречи, сегодня усиливается роль общественности и каждого гражданина в сфере безопасности дорожного движения. Так, возможность непосредственно принимать участие в контроле нарушений правил дорожного движения гражданам предоставляет внесённый в Госдуму законопроект о внедрении института «народного инспектора».

Говоря о развитии и содержании дорожного хозяйства, Марина Ковтун отметила, что в 2017 году ремонтная кампания была проведена в большом объёме. В наступившем году Дорожный фонд Мурманской области составляет чуть менее 2 млрд рублей. С учётом существующих ограничений запланированы реконструкция девяти остановок общественного транспорта на автодороге «Кола – Мурмаши», обустройство барьерного ограждения на автодороге «Лотта», ремонт 32 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог, устройство искусственного электрического освещения на участках автодорог общей протяженностью 4,5 км и другие мероприятия. Кроме того, сейчас идёт прием из федеральной в областную собственность 55 передвижных приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщила глава региона.

Марина Ковтун поздравила Алексея Тарунина с назначением на новую должность и выразила уверенность, что опыт и деловые качества нового руководителя позволят сделать работу управления безупречной.

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