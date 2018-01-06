В 2018 году на Северном флоте пройдут испытания стратегического ракетоносца «Князь Владимир»

В 2018 году Северный флот продолжит походы отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море. Продолжится освоение новых образцов вооружения и техники, личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей – в следующем году пройдут испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир». В числе приоритетных задач остаётся целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, поддержание высокой боеготовности сил и войск флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, «Князь Владимир» - атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвёртый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построеный по модернизированному проекту 955А «Борей-А». «Князь Владимир» будет отличаться от первых трёх кораблей серии («Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах») модернизацией, проведённой по следующим направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине, управление оружием.