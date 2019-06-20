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Мурманская область. Арктика20.06.19 14:40

В 2018 году оборот международных услуг в Мурманской области составил более 0,5 млрд долларов США

Мурманскстат подготовил информацию о  внешнеэкономической деятельности в Мурманской области в 2018 году. В прошлом году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС России), внешнеторговый оборот Мурманской области составил 4 миллиарда долларов США или почти один процент внешнеторгового оборота в целом по России. По сравнению с 2017 годом внешнеторговый оборот увеличился на 4 процента, при этом экспорт возрос на 5, а импорт снизился на 7 процентов.

В 2018 году, по данным Северо-Западного таможенного управления ФТС России, хозяйствующие субъекты Мурманской области вели торговлю с 89 странами мира. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составила чуть более 99 процентов. Крупнейшими странами-партнёрами являлись Швейцария, Финляндия, Нидерланды, их суммарный удельный вес составил более двух третей внешнеторгового оборота области.

Объём экспорта товаров в 2018 году сложился в размере 3,7 миллиарда долларов США (92% всего внешнеторгового оборота области). В товарной структуре экспорта наибольшую долю составляли: металлы и изделия из них – более двух третей, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (17%), минеральные продукты (13%).

Стоимость импортных поставок в Мурманскую область превысила 0,3 миллиарда долларов США (8% всего внешнеторгового оборота области). В товарной структуре импорта в 2018 году преобладали: оборудование и транспортные средства (38%), продукция химической промышленности и каучук (32%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (14%).

За последние два года в товарной структуре экспорта существенных изменений не произошло, в то же время в импорте наблюдалось значительное увеличение доли продукции химической промышленности и каучука (до 32% в 2018 году против 22% в 2017 году) и резкое снижение доли машин, оборудования и транспортных средств (с 60 до 38%).

Если в торговле товарами превалирует экспорт, то в международных услугах, напротив, – импорт.

Как отмечает руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области  В.Н. Морозов, в 2018 году оборот международных услуг в Мурманской области составил более половины миллиарда долларов США. По сравнению с 2017 годом торговля ими выросла на 4 процента, при этом импорт увеличился на 26, а экспорт снизился на 19 процентов. Международная торговля услугами совершалась с 89 странами мира. На ведущие страны-партнёры Норвегию, Швейцарию и Кипр пришлось почти две трети всего внешнеторгового оборота услуг. В видовой структуре международных услуг Мурманской области лидирующие позиции сохраняют транспортные услуги, что обусловлено географическим расположением нашего региона.

Основная часть международных услуг области – импорт, насчитывающий одну треть миллиарда долларов США (63% объёма оборота международных услуг). В 2018 году в торговле импортными услугами на долю транспортных приходилось 87%, на прочие услуги (деловые, связи, строительные и связанные с ними инженерные услуги, по распространению, в области образования, в области охраны окружающей среды, в области туризма и путешествий) – 13%. В прошедшем году транспортные услуги сложились из услуг водного транспорта (почти 99%) и суммарной доли воздушного и автомобильного транспорта (чуть более 1%).

Экспорт услуг в 2018 году исчислялся почти одной пятой миллиарда долларов США (37 процентов объёма оборота международных услуг). В рассматриваемом периоде в экспорте услуг транспортные достигли 94%, прочие услуги (деловые, по распространению, в области охраны окружающей среды, в области туризма и путешествий) – всего 6%. За прошедший год в транспортных услугах приоритетными были услуги водного транспорта (97%), на остальные (воздушный, автомобильный и железнодорожный транспорт) пришлось 3%.

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