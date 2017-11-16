В 2018 году планируют провести многовидовую тралово-акустическую съёмку по учёту молоди и оценке запасов донных видов рыб Баренцева моря

Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 год в рамках дополнительного бюджетного финансирования. Сейчас ожидается корректировка федерального закона о бюджете на 2018 год, есть уверенность, что на исследования будут выделены дополнительные средства, сообщил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В таком случае финансирование науки будет на уровне несколько выше показателя 2017 года.

Проект перечня представил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. В список вошло 306 морских и пресноводных экспедиций. При формировании перечня учитывались такие критерии, как актуальность работ, исключение дублирования и избыточности исследований, преимущество изучения приоритетных объектов рыболовства, возможность использования результатов в расчетах запаса и прогнозе общих допустимых уловов (ОДУ) и рекомендованного вылова водных биоресурсов.

Наиболее масштабные дополнительные работы согласовали для Дальневосточного бассейна, рассказали «Fishnews» в пресс-службе Росрыболовство. Так, значительно расширилась география исследований: впервые после многолетнего перерыва будут проведены съёмки донных рыб в Беринговом море с выходом в восточный сектор Арктики, сардины и кальмара в Японском море, работы на материковом склоне Восточной Камчатки, шельфе Охотского моря.

В перечень исследований вошли тралово-акустическая съёмка по оценке запасов осетровых (КаспНИРХ), многовидовая тралово-акустическая съёмка по учету молоди и оценке запасов донных видов рыб Баренцева моря (трески, пикши, палтуса, камбалы и др., ПИНРО), аэровизуальные наблюдения подходов тихоокеанской сельди на нерестилища (МагаданНИРО), мониторинг промысла минтая, трески и камбал (СахНИРО) и другие.

Окончательное согласование и утверждение плана будет завершено в первой половине декабря.

Оценивая итоги заседания, Герман Зверев отметил, что рыбацкие объединения выступали за увеличение финансирования рыбохозяйственной науки, поэтому для отраслевого сообщества небезразличны цели финансирования и сама процедура распределения соответствующих расходов. Руководитель ассоциации заявил, что в объединении внимательно поработать с учёными над списком исследований.