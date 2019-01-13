В 2018 году погрузка на Октябрьской железной дороге выросла на 1,5%

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в 2018 году составила 100 млн тонн, что на 1,5% превышает показатели 2017 года.

За 12 месяцев 2018 года на Октябрьской железной дороге погружено: руды железной – 26 млн тонн (+8,3% к 2017 году); строительных грузов – 25 млн тонн (-2,3%); промышленных грузов – 2 млн тонн (-6,9%); цемента – 1 млн тонн (+10,4%); лесных грузов – 5 млн тонн (+6,4%); нефти и нефтепродуктов – 10 млн тонн (-7,4%); удобрений – 19 млн тонн (+5,5%); химикатов – 1 млн тонн (-12,6%).

Тарифный грузооборот в 2018 году составил 172,8 млрд тонно-км (+6,1% к 2017 году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 223,9 млрд тонно-км (+5,9%).

В декабре 2018 года погрузка в границах магистрали составила 8 млн тонн, что на 0,9% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.