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Мурманская область. Арктика23.03.18 12:08

В 2018 году предусматривается ещё более жесткие требования к регионам, которые хотят получать финансовую поддержку из федерального бюджета

Губернатор Марина Ковтун провела сегодня заседание правительства Мурманской области. Первый вопрос повестки касался итогов исполнения областного бюджета за 2017 год.

Как отметила в своем докладе министр финансов Мурманской области Елена Дягилева, исполнение областного бюджета в 2017 году осуществлялось в условиях постоянного мониторинга соблюдения жестких условий заключенных с Минфином России соглашений по предоставлению Мурманской области бюджетных кредитов на замещение коммерческой части государственного долга региона.

«Кроме того, целый ряд обязательств был установлен соглашением о дотации на выравнивание. Все обязательства в рамках соглашений были выполнены», – сказала Елена  Дягилева.

В целом по итогам 2017 года доходы областного бюджета исполнены в сумме 56,8 млрд рублей, расходы – в сумме 57,1 млрд рублей. Размер государственного внутреннего долга Мурманской области в процентном соотношении к объему доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений снизился по сравнению с 2016 годом на 2,5 процентного пункта, с 40,7% до 38,2%, а фактически уменьшился на 1,7 млрд рублей.

Елена Дягилева отметила, что бюджет по-прежнему сохранил свою социальную направленность, 43,2 млрд рублей, или 75,6% от общего объёма расходов бюджета, были направлены на социальную сферу и финансовую поддержку муниципальных образований (в 2016 году данный показатель составлял 75,5%). 17,2% средств приходится на развитие отраслей экономики, ЖКХ, дорожного, сельского хозяйства и транспорта. Муниципальным образованиям Мурманской области в 2017 году в виде межбюджетных трансфертов в целом было распределено 18 млрд рублей.

Также в целях повышения сбалансированности местных бюджетов и обеспечения их финансовой устойчивости распределена дополнительная дотация на сумму 139,4 млн рублей, выданы бюджетные кредиты на сумму 657,4 млн рублей. Кроме того, в результате принятого решения о реструктуризации муниципального долга списано долговых обязательств на сумму 527,8 млн рублей.

Подводя итоги, Елена Дягилева подчеркнула, что в 2018 году соглашение о дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предусматривает еще более жесткие требования к регионам, которые хотят получать данный вид финансовой поддержки из федерального бюджета. Среди них – утверждение по согласованию с Минфином России плана мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета. Причём оптимизацией необходимо охватить все группы расходных полномочий субъектов РФ. Поэтому уже в ближайшее время Минфином области будет подготовлен проект распоряжения по выполнению соглашения о дотации с определением ответственных, а также начата работа по разработке плана.

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