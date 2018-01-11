В 2018 году социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличены на 11,9%

С 1 января 2018 года социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проиндексированы в 1,119 раза. Такой коэффициент установлен законом Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Так, размер ежемесячной денежной выплаты опекуну, попечителю, приемному родителю на содержание ребенка в возрасте до 3 лет составляет 10230,83 рубля, на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет – 11875,06 рубля., от 7 лет и старше – 13702,0 рубля. Размер выплаты на оздоровительные мероприятия опекаемого или приемного ребёнка – 16442,40 рубля.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения, выплачиваемого приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка, составляет в 2018 году 16758,14 рубля. Если ребёнок не достиг трехлетнего возраста, либо это ребенок-инвалид или ребенок с ограниченными возможностями здоровья, размер пособия увеличивается до 25137,22 рубля.

Размер денежного вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат или постинтернатный патронат над несовершеннолетними гражданами составляет 1288,97 рубля за каждого ребёнка.

Увеличен до 116376,0 рублей размер единовременного регионального пособия при усыновлении или удочерении ребёнка, который остался без попечения родителей на территории Мурманской области.