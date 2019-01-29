В 2018 году в бюджет Мурманской области Октябрьская железная дорога перечислила 946 млн рублей

В 2018 году сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила 13,69 млрд рублей.

В частности, налоговые перечисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 4,83 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области – 3,98 млрд рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила 1,57 млрд рублей, Тверской области – 1,16 млрд рублей, Мурманской области – 946 млн рублей. На территории Псковской области налоговые отчисления составили 604,1 млн рублей, Новгородской области – свыше 588,7 млн рублей.