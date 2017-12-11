В 2018 году в Кировске начнётся строительство регионального центра горнолыжного спорта и сноуборда

Активно в Мурманской области в 2017 году развивалась спортивная инфраструктура. Так, завершен капитальный ремонт Дома физкультуры в Оленегорске, Дворца спорта «Атлет» в Апатитах, а также ремонт спортзала Ловозерского центра развития досуга и культуры. Для занятий спортом и сдачи норм ГТО установлены спортплощадки в Ковдоре, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Заполярном и Ловозере. Центры тестирования ГТО открыты во всех муниципальных образованиях области. В сельских школах отремонтировано девять спортзалов и оборудовано 11 спортплощадок, рассказала Марина Ковтун в ходе ежегодного публичного доклада об итогах года и задачах на следующий.

Кроме того, при участии компании «Норникель» в Мончегорске создана универсальная спортплощадка. В следующем году там будет завершена установка сборно-разборного ангара с футбольным полем. Аналогичный объект был сдан в прошлом году в Заполярном. При поддержке компании «Роснефть» силами местной администрации завершено строительство ФОКа в мурманском жилом районе Росляково. Начато строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в Кировске и ФОКа в Полярных Зорях. В будущем году начнётся строительство регионального центра горнолыжного спорта и сноуборда в Кировске.

Кроме новых объектов, популяризации спорта служит проведение ярких соревнований, таких, как российский этап международной велосипедной гонки «Арктик рэйс», этап которого пройдёт в Мурманской области в следующем году.

В ходе выступления губернатор Марина Ковтун поставила перед областным спорткомитетом задачу – увеличить число приверженцев физкультуры и спорта, в первую очередь среди молодежи.