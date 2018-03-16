В 2018 году в Мурманской области и Республике Карелия отремонтируют почти 350 км федеральных дорог

В этом году подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» завершит строительство нового участка протяженностью более 19 км, капитально отремонтирует и отремонтирует почти 126 км, 200 км защитит слоями износа, на 75 км устроит освещение и барьерное ограждение. Всего дорожники приведут в нормативное состояние более 276 км в Республике Карелия, в Мурманской области — 71 км.

Основные работы по строительству новых участков в 2018 году ведутся на автодороге А-121 «Сортавала» в Республике Карелия. В этом году завершаются строительно-монтажные работы на 19-километровом отрезке с 424 по 445 км, новая дорога обойдет населенные пункты Крошнозеро, Кутчезеро и Щеккила, увеличив тем самым пропускную способность трассы. Идет строительство еще одного участка автодороги с 197 по 215 км в Лахденпохском районе, 15 км новой трассы планируют сдать в 2019 году.

Капитальные ремонты этого сезона в Кемском районе Карелии являются продолжением плановой работы по приведению в нормативное состояние автодороги Р-21 «Кола» на севере республики. В этом году капитально отремонтируют 19 км с 869 по 889 км, и начнут аналогичные работы на следующем участке с 889 по 909 км. Этот объект планируют сдать в следующем году.

Продолжается капитальный ремонт подъезда к международному автомобильному пункту пропуска «Вяртсиля», к концу года будет открыто рабочее движение по первым отремонтированным 15 км. В программе работ ФКУ Упрдор «Кола» на 2018 год начать капитальный ремонт второго участка дороги с 16 по 29 км: выполнить работы по строительству новых водопропускных труб и переносу коммуникаций.

На автодороге А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола» капитально отремонтируют один из последних участков, требующих приведения в нормативное состояние, с 592 по 599 км в Медвежьегорском районе Карелии. Кроме того, в Сегежском районе отремонтируют 35 км трассы Р-21 «Кола».

В Мурманской области из общего объёма дорожных работ, запланированных на 2018 год, 65 км, это ремонты в Кандалакшском районе и возле г. Полярные Зори, там же будет капитально отремонтировано ещё почти 6 км.

Кроме того, в текущем году капитально отремонтируют 6 мостов на автодороге Р-21 «Кола» и отремонтируют еще два искусственных сооружения на А-121 «Сортавала».