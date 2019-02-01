В 2018 году в Мурманской области почти на 6% меньше произведено мороженой рыбы, на 18% – мороженого рыбного филе

По предварительным данным, в Мурманской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечен рост объёма промышленного производства на 1,1 процента.

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 100,5 процента. Добыча металлических руд снизилась на полтора процента, прочих полезных ископаемых увеличилась на 1,9 процента. Прирост производства кобальтовых концентратов, используемых для получения легированных сталей, ниобиевых и танталовых концентратов (применяются в радиотехнике и химической промышленности), апатитового и нефелиновых концентратов составил от 2 до 4 процентов.

Как сообщает руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В.Н. Морозов, общий прирост на 2,6 процента в обрабатывающих производствах обеспечен в основном за счёт металлургии, производство продукции которой увеличилось на 4,1 процента. Выпущено больше в 3,5 раза никелевого штейна, в 2,7 раза – сплавов на основе первичного алюминия, при этом снизился объём производства рафинированной необработанной меди на полтора процента и первичного алюминия почти на 7 процентов. Объём работ по ремонту и монтажу машин и оборудования увеличился более чем на 15 процентов.

Производство продукции пищевой промышленности почти не изменилось: индекс производства составил 99,2 процента. В 1,2 раза возросло производство охлаждённого мяса, на 42 процента – сливочного масла, более чем на треть – мороженых ракообразных, на 11 процентов – рыбных консервов. Вместе с тем почти на 6 процентов меньше произведено мороженой рыбы, на 18 процентов – мороженого рыбного филе.

Молочной продукции выпущено меньше, чем в 2017 году: почти на 10 процентов – молока (кроме сырого), на 8 – сыра, продуктов сырных и творога, на 1 процент – кисломолочных продуктов.

Индексы производства по видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2018 году по отношению к 2017 году составили соответственно 98,2 и 93,3 процента. Выработка электроэнергии почти не изменилась (снижение составило 0,8 процента), пара и горячей воды произведено меньше на 6,3 процента.