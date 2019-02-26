В 2018 году в Мурманской области снизилось количество выявленных поддельных банкнот

В 2018 году в банковской системе Мурманской области количество выявленных поддельных денежных знаков Банка России снизилось по сравнению с показателем 2017 года на 8,6% - до 53 штук.

Большая часть – 41 штука – фальшивые банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Также выявлено 11 поддельных купюр номиналом 1 тысяча рублей. Фальшивых банкнот номиналом 200 и 2 тысяч рублей в Мурманской области обнаружено не было.

«Усиление защитного комплекса при изготовлении модифицированных банкнот приводит к сокращению количества выявленных поддельных банкнот Банка России, - сказал начальник отдела наличного денежного обращения Отделения Банка России по Мурманской области Олег Астахов. – Этому способствует и большая работа, проводимая коммерческими банками по оснащению банкоматов, платежных терминалов и счетно-сортировальных машин датчиками, считывающими защитные признаки».