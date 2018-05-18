В 2018 году возбуждено 15 уголовных дел за участие в регистрации фиктивных фирм-однодневок

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам УЭБиПК УМВД России по Мурманской области стало известно, что два юридических лица, зарегистрированные в городе Мурманске в ноябре 2016 года, по факту являются фирмами-однодневками.

Полицейские установили, что обе фирмы зарегистрированы на жительницу областного центра 1982 года рождения, которая работает в одной из школ города уборщицей. Подозреваемая - директор двух обществ с ограниченной ответственностью - призналась полицейским, что ей от неизвестного лица поступило предложение заработать несколько тысяч рублей. Женщина согласилась и передала незнакомцу свой паспорт для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном учредителе двух обществ с ограниченной ответственностью, а также подписала учредительные документы, необходимые для регистрации юридических лиц, согласно которым она выступала в качестве единственного учредителя и директора указанных обществ. За услугу она получила 3 тысячи рублей. В дальнейшем гражданка никакой предпринимательской деятельностью не занималась.

По факту в отношении ранее не судимой жительницы областного центра следователем СУ УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». В ходе следствия женщина свою вину признала полностью. Она не ожидала, что фиктивная регистрация на ее имя двух фирм является уголовно-наказуемым деянием.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет.

Стоит отметить, что в 2017 году следователями СУ УМВД России по Мурманской области возбуждено 15 уголовных дел указанной категории, из них 7 уголовных дел по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». По всем уголовным делам обвиняемые – жители Заполярья, представившие документы для фиктивной регистрации фирм-однодневок, – привлечены к уголовной ответственности. Так, один из жителей областного центра получил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства.

В 2018 году возбуждено 15 уголовных дел указанной категории, в суд направлено 4 уголовных дела, по двум их них уже вынесены обвинительные приговоры.