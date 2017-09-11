В 2018 году запланированы ремонты спортивных залов в девяти сельских школах Мурманской области

Создание в сельских школах региона условий для занятия физкультурой и спортом стало одной из тем оперативного совещания, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун. «В этом году Министерство образования и науки региона реализует восемь федеральных проектов, один из них – создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом. В этой сфере на протяжении трех лет Мурманская область входила в число победителей конкурсного отбора Минобразования России», – отметила губернатор Марина Ковтун.

В настоящее время в 13 муниципальных образованиях Мурманской области работают 32 сельские общеобразовательные организации с общим контингентом в пять тысяч обучающихся.

«За 2015-2017 годы отремонтированы 22 спортивных зала, 22 спортивные площадки оснащены инвентарем и оборудованием», – рассказала министр образования и науки области Наталия Карпенко.

По предварительной информации, добавила Наталия Карпенко, в 2018 году Мурманской области планируется выделение 5,5 млн рублей на дальнейшую реализацию проекта по созданию в сельских школах условий для занятий спортом. Объём софинансирования из областного бюджета составит 2,3 млн рублей. Эти средства позволят отремонтировать спортивные залы ещё в девяти сельских школах, оборудовать несколько спортплощадок инвентарём и оборудованием.

Губернатор поручила министру держать эти вопросы на контроле и поинтересовалась, как обстоят дела в Ревденской школе: жители посёлка жаловались Марине Ковтун во время её рабочей поездки на состояние окон в образовательной организации.

«В 2017 году из областного бюджета выделено 2,2 млн рублей на установку современных оконных блоков в Ревденской школе. В настоящее время почти 50 % оконных блоков заменены. В следующем году за счёт областной субсидии планируется осуществить замену оставшихся окон», – доложила Наталия Карпенко.