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Мурманская область. Арктика22.01.19 13:23

В 2018 году жители Мурманской области стали меньше вступать в брак и меньше рожать - ЗАГС

В прошлом году в Мурманской области зарегистрировано 7456 записей актов о рождении и 8467 записей о смерти. В Печенгском районе, ЗАТО г. Североморск, Александровск, г. Заозерск и п. Видяево записей актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смерти.

В 2018 году в  нашем регионе зарегистрировано 3986 записей актов о расторжении брака, что на 43 записи акта о разводе меньше, чем за 2017 год. Вступить в брак в 2018 году пожелали 5374 пары, что на 475 пар меньше, чем за 2017 год.

Помимо оказания государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния работники отделов ЗАГС провели 70 ритуалов серебряных и золотых свадеб, прочитали 7 лекций, готовили к публикации статьи и консультации по семейному законодательству, выступали на радио телевидении.

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