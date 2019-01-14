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Мурманская область. Арктика14.01.19 15:42

В 2019 году капремонт запланирован в 226 многоквартирных домах региона

Совершенствование региональной системы капитального ремонта и повышение качества проводимых работ губернатор Марина Ковтун назвала главными требованиями к работе Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области и новому главе Фонда Александру Юрченко.

«В 2018 году впервые за четыре года в Мурманской области капремонт многоквартирных домов выполнен почти полностью – реализация краткосрочного плана составляет 94,5%. Это неплохой результат. Тем не менее нарекания на работу Фонда сохраняются, и я надеюсь, что Вы наметили пути решения проблемных моментов», – подчеркнула Марина Ковтун сегодня в ходе рабочей встречи с новым руководителем Фонда.

Александр Юрченко отметил, что практически полного выполнения программы капитальных ремонтов на 2018 год удалось добиться благодаря активизации работы как Фонда, так и управляющих и подрядных организаций. В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта в 2018 году должны были быть выполнены работы по 329 домам. Из них в прошлом году закончены ремонты по 311 домам. Из оставшихся 18 домов по 17 проведены электронные аукционы и заключены договора на строительно-монтажные работы. Капитальный ремонт одного дома в Мурманске отложен из-за произошедшего пожара. По четырём домам в Мурманске ремонты приостановлены на технические перерывы.

Говоря о повышении дисциплины и качества работ при выполнении капитальных ремонтов, Александр Юрченко отметил, что в отношении подрядных организаций, нарушивших сроки исполнения договоров, Фондом ведётся претензионная работа, по итогам которой подрядными организациями уплачиваются штрафы. В случае повторного нарушения сроков Фонд инициирует вынесение таких подрядчиков в перечень недобросовестных подрядных организаций.

По информации руководителя Фонда, в 2019 году капремонт запланирован в 226 многоквартирных домах региона. По трём из них будет разработана только проектная документация, по 111 домам проведены разработка проектов и непосредственно строительно-монтажные работы, по 112 домам – строительно-монтажные работы.

Также к концу 2018 года в Мурманской области практически завершена трёхлетняя программа ускоренной замены лифтов. На конец прошлого года из запланированных к замене и запуску в эксплуатацию 376 лифтов заменено 359 единиц. В 2019 году будут заменены 17 лифтов.

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