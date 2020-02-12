В 2019 году количество невыездных россиян-должников превысило в РФ 10 млн человек - ФССП

В 2019 году судебные приставы ввели временный запрет на выезд из РФ в отношении почти 8 млн должников, что более чем на 2 млн превышает показатели предыдущего года, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно статистике, размещенной на сайте ФССП, за прошедший год территориальные органы ведомства вынесли 7,8 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны (за 2018 год - 5,7 млн).

С учётом 2,6 млн постановлений, действовавших на начало года, всего в 2019 году запрет на выезд из России действовал в отношении порядка 10,5 млн должников (в 2018 году - 7,5 млн).

По данным ФССП, количество невыездных россиян на конец 2019 года составляло уже 3,2 млн человек. Общая сумма долгов этих лиц за год превысила 4,3 млрд рублей, по состоянию на конец года она уменьшилась за счёт взысканных средств до 1,4 млрд рублей.