В 2019 году Кольская АЭС выработает более 10 млрд. кВт•ч электроэнергии

По предварительным прогнозам Кольская атомная станция в 2019 году направит в единую энергосистему страны более 10 млрд. кВт·ч электроэнергии. В последние несколько лет именно эта цифра является ориентиром в производственной деятельности крупнейшего энергетического предприятия Кольского Заполярья.

Напомним, Кольская АЭС надежно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

В 2019 году коллектив Кольской атомной станции успешно выполнил государственное задание по повторному продлению срока эксплуатации энергоблока № 2. Проведенная модернизация оборудования позволяет безопасно и надежно осуществлять генерацию всеми четырьмя энергоблоками атомной станции как минимум до 2033 года. Кольская АЭС стала единственной российской атомной станцией, где успешно реализована программа повторного продления сроков эксплуатации двух энергоблоков типа ВВЭР-440.

В рамках программы цифровизации Концерна «Росэнергоатом» на Кольской атомной станции успешно реализован пилотный проект автоматизированного контроля обязательного использования персоналом средств индивидуальной защиты. Первая очередь инновационной системы начала работать в помещениях комплектных распределительных устройств. Система машинного зрения включает 40 телекамер высокого разрешения, изображение с которых анализируется системой искусственного интеллекта. Особенно важно, что в первую очередь искусственный интеллект пришел в сферу обеспечения безопасности персонала и помогает оберегать жизнь и здоровье сотрудников.

Уходящий год был отмечен ещё одной важной победой – Кольская АЭС вместе с Балаковской АЭС признаны лучшими атомными станциями в области культуры безопасности. Также Кольская АЭС выбрана пилотной площадкой для реализации проекта по формированию культуры открытости и доверия в вопросах безопасности в масштабах всего концерна «Росэнергоатом».

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС, что гарантирует стабильное прохождение осенне-зимнего максимума на территории Мурманской области.