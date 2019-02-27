В 2019 году Кольская ГМК продолжит реализацию стратегии, направленной на эффективное потребление энергоресурсов

В Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») подведены итоги выполнения Программы повышения эффективности и оптимизации издержек в части экономии энергоресурсов в 2018 году. Общий экономический эффект от выполнения мероприятий Программы составил около 207 млн рублей, это в 1,8 раза больше, чем в 2017 году. Их реализация позволила снизить потребление тепловой энергии на 22,7 тысячи Гкал, что привело к уменьшению расхода мазута на производство тепловой энергии на 6036 тонны, воды на 351 тысячу куб. метров, электроэнергии более 16000 тысяч кВт.ч., сжатого воздуха на 41653 тысячи куб. метров и мазута на технологические нужды компании 3884 тонны.

Энергосберегающие проекты в 2018 году реализованы в большинстве производственных подразделений Кольской ГМК. Так, в цехе энергообеспечения за счёт сокращения потребления свежей воды на регенерацию фильтров удалось сэкономить 1 млн рублей.

В Заполярном на компрессорной станции № 1, которая централизованно обеспечивает сжатым воздухом рудник «Северный», обогатительную фабрику, транспортный цех и другие подразделения компании, произведена замена поршневых компрессоров на винтовые. Предполагаемый экономический эффект от реализации этого проекта должен составить 25 млн рублей в год.

В 2019 году компания продолжит реализацию стратегии, направленной на эффективное потребление энергоресурсов.