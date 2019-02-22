В 2019 году на объекты капитального строительства из бюджета Мурманской области будет выделено более 1,3 млрд рублей

Сегодня на заседании правительства Мурманской области одним из обсуждавшихся вопросов стало выполнение плана-графика реализации в 2018 году мероприятий государственных программ, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, государственным заказчиком по которым является региональное министерство строительства и территориального развития.

Как сообщила первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко, всего в план-график в 2018 году были включены 26 мероприятий по строительству, реконструкции, а также разработке проектной документации на строительство объектов областной и муниципальной собственности, осуществляемых в рамках восьми государственных программ. На эти цели было предназначено с учётом внебюджетных средств и средств федерального бюджета 939 млн рублей.

«Всего в 2018 году введено в эксплуатацию шесть объектов: детский сад на 220 мест в Североморске-3, пищеблок с переходными галереями и столовой психоневрологического интерната в Апатитах, фельдшерско-акушерские пункты в Чапоме и Чаваньге Терского района, канализационная насосная станция № 3А в Ковдоре, сельский дом культуры в Варзуге», – отметила Елена Абраменко.

В своём докладе она также подчеркнула, что на 2019 год средства областного бюджета по объектам капитального строительства предусмотрены в объеме более 1,3 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает объем средств областного бюджета 2018 года. Среди запланированных к завершению объектов – три детских сада в Полярном, Североморске и Печенге, физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях, спортивный центр с искусственным ледовым покрытием в Ковдоре, а также здание Мурманского областного театра кукол.