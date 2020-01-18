В 2019 году общий грузооборот АО «ММРП» упал на 20,1%

Мурманский морской рыбный порт подвёл первые итоги ушедшего года.

В целом за 2019 год ситуация портовиков Мурмана не радует: общий грузооборот упал на 20,1%, в том числе рыбы и морепродуктов – на 6,4%. Похоже, 974-е постановление правительства РФ, обязывающее российских рыбопромышленников с 1 января 2019 года поставлять на отечественный берег всю рыбу, добытую на Баренцевом море, даёт сбои, отмечает пресс-служба МРП. Падение было бы ещё больше, если бы не активный промысел креветки, который в 2019 году вели мурманские суда.

- Прогноз на январь 2020 года тоже неутешительный. На 16 января объём доставленной в порт рыбы составил всего 3794 тонны, - рассказывает главный диспетчер АО «ММРП» Виталий Клименков. – Многие промысловые суда ещё даже не вышли в море.