Мурманская область. Арктика11.01.20 09:30
В 2019 году погрузка на Октябрьской железной дороге составила более 100 млн тонн
В 2019 году на территории Октябрьской железной дороги погружено 100,3 млн тонн грузов (-0,1% по сравнению с 2018 годом), в том числе: руды железной – 25,8 млн тонн (-0,4% по сравнению с 2018 годом); строительных грузов – 24 млн тонн (-3,3%); промышленного сырья – 2,5 млн тонн (+4,8%); лесных грузов – 4,5 млн тонн (-5,2%); нефти и нефтепродуктов – 10,5 млн тонн (+1,9%); лома чёрных металлов – 391 тысяча тонн (+3,8%); цемента – 914 тыс. тонн (-15,8%); удобрений – 19 млн тонн (+2,1%).
Погрузка в границах ОЖД в декабре 2019 года составила 8 млн тонн, что на 2,5% меньше показателей аналогичного периода 2018 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
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