В 2019 году программа «Почты России» по повышению зарплат затронет более 900 сотрудников почтовых отделений Мурманской области

В 2019 году 940 сотрудников из 109 отделений почтовой связи Мурманского филиала «Почты России» попадут в корпоративную программу повышения зарплат. В среднем заработная плата вырастет на 23%. Об этом на встрече с врио заместителя губернатора Оксаной Демченко рассказала директор Управления федеральной почтовой связи Мурманской области – филиала ФГУП «Почта России» Татьяна Бодня.

«Обеспечение достойных условий оплаты труда должно быть в числе ключевых задач любой компании. В числе прочего это имеет большое значение и с точки зрения востребованности профессии, повышения ее престижа. Очень важно, что «Почта России» стремится делать все необходимое, чтобы сотрудники гордились своей работой», – отметила Оксана Демченко.

На встрече также обсуждались наиболее актуальные вопросы развития почтовой связи в нашем регионе. Татьяна Бодня рассказала о проектах, направленных на повышение качества обслуживания, в частности – о значительных успехах в цифровизации сервисов. Так, внедрение единой автоматизированной системы, простой электронной подписи для получателей почтовых отправлений и появление возможности оформить и оплатить почтовое отправление еще до визита на почту позволило в 2,5 раза сократить количество претензий на обслуживание.

Кроме того, на встрече речь шла об участии «Почты России» в социальных проектах Мурманской области, а также о сохранении сети сельских отделений почтовой связи и ремонтах отделений.