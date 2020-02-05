В 2019 году прокурорами региона приняты меры по взысканию ущерба, причиненного государству преступлениями, на сумму свыше 152 млн рублей

В 2019 году прокуратурой Мурманской области активно велась работа по возмещению в судебном порядке ущерба, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям преступлениями. Так, в прошлом году прокурорами городов, районов, округов и специализированных прокуратур области в порядке части 3 статьи 44 УПК РФ предъявлены в суд 33 иска на общую сумму 152 миллиона 24 тысячи рублей в интересах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Мерами судебного принуждения по искам прокуроров взысканы 13 миллионов 321 тысяча рублей по 19 уголовным делам, остальные иски судами не рассмотрены.

В основном прокуроры в целях возмещения ущерба государству, обращались в суд с заявлениями о возмещении ущерба, причиненного в результате незаконной добычи водных биологических ресурсов; возмещении ущерба, причиненного государству в результате мошенничества, присвоения и растраты бюджетных средств; совершения коррупционных преступлений; неуплаты налогов.