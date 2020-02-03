В 2019 году судами Мурманской области рассмотрены 46 уголовных дел коррупционной направленности

В прокуратуре Мурманской области подведены итоги работы по противодействию коррупции за 2019 год. В Мурманской области в прошлом году прокурорами выявлены свыше 2,1 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства, внесены 718 актов прокурорского реагирования, в том числе 269 представлений, 364 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, расторгнуты 7 трудовых договоров, заключенных с нарушением порядка их заключения. Направлены в суды 24 заявления на сумму 16 млн 142 тысячи рублей.

Ведомством продолжена практика пресечения административных правонарушений, связанных с коррупционными правонарушениями: привлечено 65 лиц с назначением штрафов в сумме в сумме 11,7 млн рублей, реально взыскано 1,6 млн рублей. Из указанной суммы 10 млн рублей приходится на постановление о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст. 19.28 КоАП РФ, которое по состоянию на 1 января 2020 года в законную силу не вступило. Из числа лиц, привлечённых к административной ответственности: 42 лица привлечены по ст. 19.29 и 1 лицо по ст. 19.28 КоАП РФ. Взыскиваемость административных штрафов по постановлениям, вступившим в законную силу, составила 94%.

В рамках реализации процессуальных полномочий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурорами пресекались факты незаконной выплаты бюджетных средств по муниципальному контракту при невыполнении работ, факты мошенничества и присвоения при использовании бюджетных средств руководителями муниципальных учреждений образования. Всего по материалам прокурорских проверок расследуется 7 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

В целях восстановления интересов государства, а также государственных, муниципальных учреждений и предприятий прокурорами в суд направлены 16 исков о взыскании ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности на сумму 13559 тысяч рублей, 9 из которых удовлетворены и прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора на общую сумму 9967 тысяч рублей. Остальные иски находятся в стадии рассмотрения.

Сумма реально взысканного ущерба возросла на 132,5% и составляет 7081 тысячу рублей.

В результате антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов из 808 нормативных правовых актов и их проектов исключены 989 коррупциогенных факторов.

Судами области рассмотрены 46 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 50 лиц, по результатам их рассмотрения осуждены 43 лица, из них 12 лиц приговорены к реальным срокам наказания.

В числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности: глава администрации муниципального образования; должностное лицо органа исполнительной власти Мурманской области, 3 должностных лица правоохранительных органов; 10 руководителей коммерческих организаций; 15 руководителей и работников государственных и муниципальных организаций.