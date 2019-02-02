В 2019 году танкисты Северного флота полностью перевооружатся на танки Т-80БВМ

Усиленный танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота в текущем году завершит перевооружение на модернизированные танки Т-80БВМ, наиболее приспособленные к действиям в условиях Крайнего Севера. Часть парка бронетехники уже прошла замену. В 2019 году ожидается поступление ещё более 20 единиц.

В настоящее время на вооружении соединения стоят как танки Т-72Б3, так и Т-80БВМ. У военнослужащих бригады наработан большой опыт эксплуатации обоих типов машин. Экипаж соединения стал первым чемпионом «Танкового биатлона» на танке Т-72Б3. В прошлом году четыре Т-80БВМ были задействованы в военном параде, посвящённом Дню Победы в городе-герое Мурманске, сообщает пресс-служба СФ.