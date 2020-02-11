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Мурманская область. Арктика11.02.20 12:05

В 2019 году уровень выбросов углекислого газа в мире прекратил расти

Уровень выбросов углекислого газа в мире прекратил увеличиваться в 2019 году, несмотря на прогнозы роста, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). Стабильный уровень выбросов был отмечен впервые за три года на фоне усилий, предпринимаемых развитыми странами для отказа от выработки энергии на основе угля и перехода на возобновляемые источники энергии и природный газ.

Показатель выбросов остался на уровне 33,3 млрд тонн, несмотря на рост мировой экономики. Увеличение выбросов в развивающихся странах было компенсировано снижением в развитых государствах, показал доклад МЭА.

Самое существенное снижение уровня выбросов среди стран было отмечено в США: показатель сократился на 140 млн тонн, или 2,9%. На текущий момент уровень выбросов CO2 в США практически на 1 млрд тонн ниже пикового значения, зафиксированного в 2000 году.

Уровень выбросов углекислого газа в Европейском союзе сократился на 160 млн тонн, или 5%, в 2019 году, тогда как в Японии показатель сократился на 45 млн тонн, или около 4%, максимальными темпами с 2009 года.

«Теперь мы должны проводить активную работу, чтобы убедиться, что 2019 год станет окончательным пиком для выбросов парниковых газов в мире, а не ещё одной паузой в росте, - сказал глава МЭА Фатих Бироль.  - У нас есть энергетические технологии для того, чтобы этого достичь, и мы должны их использовать».

Между тем уровень выбросов за пределами развитых стран всё ещё продолжает активно расти. Показатель увеличился примерно на 400 млн тонн в 2019 году, при этом почти 80% пришлось на долю Азии, где продолжает наблюдаться рост производства электроэнергии на основе угля, пишет www.finmarket.ru

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