В 2019 году в бюджеты городских округов и муниципальных районов Мурманской области поступило штрафов на сумму около 20 млн рублей

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги деятельности административных комиссий за 2019 год. Как сообщает ведомство, в минувшем году действующие на территориях городских округов и муниципальных районов области 19 административных комиссий рассмотрели 8153 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Большую часть – 94% (7662 дела) – составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения; 5,9% (483 дела) – дела о правонарушениях в области торговли; 0,1% (8 дел) – дела о правонарушениях в области охраны, распоряжения и использования собственности, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия.

В отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, мировыми судьями вынесены 522 решения, на 40,2% больше, чем в предыдущем году. За уклонение от исполнения административного наказания два нарушителя подвергнуты аресту, 28 – обязательным работам, остальным назначено наказание в виде штрафа в двойном размере от неуплаченной суммы штрафа.

В местные бюджеты в отчётный период поступили около 20 миллионов рублей сумм штрафов – это почти на 8 миллионов рублей больше, чем в 2018 году, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.