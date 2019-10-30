В 2019 году в Мурманске выполняется ремонт 29 дворов во всех округах заполярной столицы

Сегодня заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова проверила, как выполнено благоустройство дворовой территории домов № 1 по улице Профсоюзов и № 15 по улице Коминтерна. Капитальный ремонт инициировали жители домов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

– На этом объекте выполнена замена асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, установлено 7 новых опор освещения, обновлена детская площадка, – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин. – Благоустройство также включает в себя и озеленение – посадку деревьев и кустарников.

За 2017-2018 годы по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 20 дворовых территорий, а в 2019 году выполняется ремонт 29 дворов во всех округах заполярной столицы.

– Многое зависит от инициативности самих жильцов, а городские власти готовы им помочь в стремлении сделать свой двор более комфортным и безопасным, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Помимо этих территорий уже обновлены Театральный бульвар, сквер у памятника Кириллу и Мефодию. Также продолжается реконструкция сквера у памятника С.М. Кирову, зоны отдыха Семёновского озера.