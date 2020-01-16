В 2019 году в Мурманской области и Республике Карелия отремонтировано более 250 км федеральных дорог

Как сообщает ФКУ Упрдор «Кола», по итогам 2019 года основной объём дорожных работ проводился на трассах Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» в Республике Карелия, где 222 км приведено в нормативное состояние. Введены в эксплуатацию два значимых объекта для дорожной инфраструктуры Карелии и Заполярья.

В Мурманской области после реконструкции открыто движение по мостовому переходу через канал Княжегубской ГЭС на 1106-м км автодороги Р-21 «Кола». Построено новое 347-метровое искусственное сооружение и прилегающий к нему 2,5-км участок дороги, отремонтирован и старый мост для нужд жителей п. Зеленоборского.

В Карелии завершили III этап строительства автодороги А-121 «Сортавала» по новому направлению в обход населенных пунктов от границы с Ленинградской областью, которое ведется с 2012 года. Новый 14-километровый участок трассы построен в обход поселка Ихала по параметрам III технической категории с двумя полосами движения по 3,5 м шириной каждая. При этом протяженность участка трассы уменьшилась на 2 км. Следующий этап - это строительство обхода городов Лахденпохья и Сортавала.

Выполнен капремонт 90 км дорог в двух регионах. В Северном Приладожье практически полностью отремонтирован Подъезд к МАПП «Вяртсиля», который два года назад был принят в федеральную собственность. Приведены в нормативное состояние 42 км из 54. На трассе Р-21 «Кола» завершен капитальный ремонт первых 10 км почти 50-километрого участка с 725 по 772 км в Сегежском районе Карелии. Дорожные работы на оставшемся участке будут завершены в этом году. В Кандалакшском районе Мурманской области ввели в эксплуатацию 16,5 км с 1106 по 1124 км, примыкающие к участку реконструкции моста через канал Княжегубской ГЭС. На всех участках капремонта устроено нового дорожное полотно, восстановлена система водоотведения и построены локальные очистные сооружения, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, остановочные комплексы, а населенных пунктах, расположенных рядом с федеральными трассами, появилось освещение и тротуары.

Около 50 км автодорог обновлено в ходе ремонтных работ и более 100 км - с помощью устройства защитных слоев. Из них 22 км выполнены на автодороге А-137, которая идет к границе с Финляндией через г. Костомукшу.

Для повышения безопасности на федеральных дорогах установлено два светофорных объекта: в г. Сортавала и д. Вилга. Кроме того, еще 30 новых комплексов фотовидеофиксации регистрируют нарушения ПДД на федеральных трассах.

В ФКУ Упрдор «Кола» отмечают, что на подъезде к аэропорту «Петрозаводск» в 2019 году устроено сплошное освещение.