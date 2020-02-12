В 2019 году в Мурманской области отмечено снижение объёмов жилищного строительства
Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за 2019 год.
Как сообщает ведомство, по предварительным данным объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года сложился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 94,8 млрд рублей (100,2% к аналогичному периоду 2018 года в сопоставимых ценах).
Доля собственных средств организаций (без субъектов малого предпринимательства) в основной капитал в январе-сентябре 2019 года составила 49%, доля привлечённых средств – 51%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 48% общего объёма инвестиций в основной капитал. Основную долю средств в объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2018 года, занимают средства федерального бюджета (92,4%).
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за 2019 год сложился в сумме 65,8 млрд рублей, или 136,2% к 2018 году в сопоставимых ценах. Увеличение связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры, металлургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений.
За 2019 год за счёт всех источников финансирования введено 42,6 тысячи кв. метров общей площади жилья, что составило 92,1% от уровня 2018 года (в среднем по России – 104,9%). Всего в Мурманской области введено 318 жилых домов.