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Мурманская область. Арктика12.02.20 10:00

В 2019 году в Мурманской области предприятия аквакультуры выпустили продукции в 1,6 раза больше, чем в 2018 году

Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за  2019 год.

Как сообщает ведомство, по оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» рыболовными организациями Мурманской области в 2019 году выловлены 658,9 тысячи тонн водных биоресурсов (99,7% от уровня предыдущего года).

В отчётном периоде снизилась добыча трески на 6,1% (доля в вылове 32%) и пикши - на 14,9% (доля – 7,6%) в связи с сокращением квот на их вылов. При этом рост вылова отмечен по добыче путассу на 4,8% (доля – 11,8%) и сельди в 1,3 раза (доля – 4,6%), а также по прочим видам рыб - на 3,6% (доля – 44%) в основном за счёт роста уловов ставриды, сардины и скумбрии в зоне Мавритании и Марокко.

В 2019 году выращено объектов товарной аквакультуры 33 тысячи тонн (в 1,6 раза выше уровня предыдущего года), что связано с ростом производства в одной из организаций рыбоводства, возобновлением деятельности одного из крупнейших хозяйств, осуществляющих воспроизводство биоресурсов, а также в связи с особенностью производственного цикла предприятий аквакультуры (в анализируемых периодах рыба находилась в разных возрастных группах). Значительную долю в объёме выращивания занимают лососевые виды рыб - 99,9%.

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