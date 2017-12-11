В 2019 году в Североморске начнётся строительство школы на 1200 мест

В 2019 году в Североморске начнётся строительство современной школы на 1200 мест. Об этом в ходе ежегодного публичного доклада об итогах уходящего года и задачах на будущий год сообщила губернатор Марина Ковтун.

«Важнейшее качество хорошего образования – это его соответствие требованиям времени. Для этого нам нужны школы, отвечающие всем требованиям федеральных стандартов общего образования. Строительство одной из таких школ на 1200 мест в 2019 году будет начато в Североморске. Регион на эти цели получит из федерального бюджета 750 млн рублей», – сказала Марина Ковтун.

В связи с этим губернатор поручила главе Североморска Владимиру Евменькову совместно с министерством строительства и министерством образования Мурманской области решить вопрос с корректировкой проектной документации по школе, чтобы определить необходимый объем средств из областного бюджета и запланировать их.

Конкретные шаги предпринимаются в Мурманской области и для сокращения разрыва в качестве общего образования между более и менее успешными школами, отметила в ходе выступления глава региона. Так, оказывается грантовая поддержка инновационному развитию школ области. За четыре года на эти цели из регионального бюджета направлено почти 40 млн рублей. В области создаются образовательные центры поддержки одаренных детей, такие, как открывшийся в ноябре Региональный центр в Апатитах. С нашими юными физиками и математиками здесь будут работать ведущие педагоги области, ученые Кольского научного центра РАН и других научных организаций.