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Мурманская область. Арктика26.11.19 13:46

В 2020 году будем расходовать на 3 млрд больше средств, чем поступит доходов в бюджет

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель губернатора – министр финансов области Елена Дягилева, руководители ряда министерств, представители налоговой службы, КСП области, прокуратуры.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении проект главного финансового закона области на 2020 год и предстоящий период. Основные параметры областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов основаны на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Мурманской области

- Завершается первый этап рассмотрения проекта основного финансового документа, - подчеркнул Борис Пищулин. – По законопроекту сделали заключения КСП, Общественная палата области, прошли публичные слушания, проект бюджета рассмотрели все профильные комитеты Думы и внесли предложения, которые будут обобщены и рассмотрены в процессе второго чтения.

Говоря об особенностям данного проекта закона, Борис Пищулин подчеркнул его социальную направленность, в числе приоритетных направлений – реализация мероприятий по развитию комфортной городской среды, региональной программы по демографии. В области планируется построить 5 детских садов, школу.

Общий объём доходов областного бюджета составит 73 млрд 916млн  599,4 тысячи рублей, расходы - 76 млрд 964 млн 976,1 тысячи рублей.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимания на вопросах формирования доходной части, индексации заработной платы работникам бюджетной сферы и ряде других.

Рекомендовав Думе принять законопроект в первом чтении, комитет считает необходимым предусмотреть проведение реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Мурманской области и подлежащих возврату в 2020 году. Также отмечена необходимость при рассмотрении областной Думой законопроекта во втором чтении учесть замечания и предложения, содержащиеся в заключении Контрольно-счетной палаты на проект главного финансового закона.

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