В 2020 году ежемесячную жилищно-коммунальную выплату планируется предоставить 3362 северянам – детям войны

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, с 1 января 2020 года детям Великой Отечественной войны устанавливаются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты составит 1500 рублей.

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям Великой Отечественной войны будет осуществляться за счет средств областного бюджета. В 2020 году ежемесячную жилищно-коммунальную выплату планируется предоставить 3362 северянам на общую сумму 60 млн 516 тысяч рублей.

Законом Мурманской области от 06.12.2019 № 2431-01-ЗМО «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области» определены условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг этой категории граждан. Право на выплату будут иметь граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, и проживающие по месту жительства на территории Мурманской области.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет осуществляться центрами социальной поддержки населения по месту жительства граждан.

Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям Великой Отечественной войны утверждены постановлением правительства Мурманской области от 30.12.2019 № 612-ПП.

Тем гражданам, которые по состоянию на 1 января 2020 года состоят на учёте в центрах социальной поддержки населения в качестве получателей различных мер социальной поддержки или иных социальных выплат (за исключением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством Мурманской области) ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет установлена в беззаявительном порядке.

Остальным гражданам ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет устанавливаться на основании заявления и соответствующих документов.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет предоставляться при отсутствии у граждан задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Это условие соответствует нормам жилищного законодательства, так как своевременная и в полном объеме оплата ЖКУ – это обязанность граждан. Получателям, имеющим задолженность по квартплате, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет приостанавливаться. При этом выплата будет полностью возобновлена в случае погашения всей суммы долга либо выполнения условий соглашения о реструктуризации задолженности.

Аналогичные нормы действуют в отношении предоставления всех мер социальной поддержки, направленных на оплату ЖКУ: субсидии на оплату ЖКУ, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты федеральным и региональным льготникам. Поэтому для непрерывного получения ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты необходимо своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объёме, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.