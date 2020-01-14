Посторонись, идёт уборка снега!Нашим землякам необходима наша поддержка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.01.20 12:15

В 2020 году ежемесячную жилищно-коммунальную выплату планируется предоставить 3362 северянам – детям войны

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, с 1 января 2020 года детям Великой Отечественной войны устанавливаются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты составит 1500 рублей.

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям Великой Отечественной войны будет осуществляться за счет средств областного бюджета. В 2020 году ежемесячную жилищно-коммунальную выплату планируется предоставить 3362 северянам на общую сумму 60 млн 516 тысяч рублей.

Законом Мурманской области от 06.12.2019 № 2431-01-ЗМО «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области» определены условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг этой категории граждан. Право на выплату будут иметь граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, и проживающие по месту жительства на территории Мурманской области.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет осуществляться центрами социальной поддержки населения по месту жительства граждан.

Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям Великой Отечественной войны утверждены постановлением правительства Мурманской области от 30.12.2019 № 612-ПП.

Тем гражданам, которые по состоянию на 1 января 2020 года состоят на учёте в центрах социальной поддержки населения в качестве получателей различных мер социальной поддержки или иных социальных выплат (за исключением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством Мурманской области) ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет установлена в беззаявительном порядке.

Остальным гражданам ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет устанавливаться на основании заявления и соответствующих документов.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет предоставляться при отсутствии у граждан задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Это условие соответствует нормам жилищного законодательства, так как своевременная и в полном объеме оплата ЖКУ – это обязанность граждан. Получателям, имеющим задолженность по квартплате, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет приостанавливаться. При этом выплата будет полностью возобновлена в случае погашения всей суммы долга либо выполнения условий соглашения о реструктуризации задолженности.

Аналогичные нормы действуют в отношении предоставления всех мер социальной поддержки, направленных на оплату ЖКУ: субсидии на оплату ЖКУ, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты федеральным и региональным льготникам. Поэтому для непрерывного получения ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты необходимо своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объёме, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Сверхважная и больная тема
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Илья
10.01.20 03:50
РАССЕЛЯТЬ нужно общаги, а не тратить сотни миллиардов на всякие "Ворота Арктики", да "Новые Мурмански". Сначала старый Мурманск нужно в порядок привести. Как говорил мой дед: "Если хочешь начать новую
Комментарий к новости:Глава администрации первый рабочий день 2020 года начал со встречи с горожанами
Александр
08.01.20 19:08
Подскажите, пожалуйста, как можно помочь малышу? Пришлите номер карты на почту aavasilenko@mail.ru вместе со свидетельством о рождении ребёнка и одним из паспортов родителей Помогу чем смогу- с миру
Комментарий к новости:Миша Жуков мечтает о рождественском чуде
Zdoroviak
03.01.20 08:40
Молодцы, спасибо, что через эту передачу познакомили меня с отцом Сергием.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Зачем отец Сергий осваивает интернет-пространство, или Бог слова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Первая мировая. Неизвестная война». Документальный фильм, 2 серия (12+)
-PRO ДеньгиВ период новогодних каникул цена на сельдь снизилась на 2,7%, до 73 рублей за килограмм-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 61 копейку, доллар подрос почти на 47 копеек-PRO ЭнергетикуМодернизация трёх водогрейных котлов на Мурманской ТЭЦ помогла ликвидировать дефицит тепловой мощности в центре города-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПенсионные страдания: правительство не торопится, а Госдума может, но оглядывается на правительство
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 408 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика