Опять взрывают, опять дорогу Мишуково – Снежногорск перекрываютКольская АЭС спасает от голода диких лошадей Терского берега
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.11.19 16:30

В 2020 году Международный день саамов отметят 6 февраля в Мурманске

В областном Центре народов Севера состоялось очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. Заседание началось с подведения итогов работы Совета в 2019 году и определения направлений работы на 2020 год.

Членами Совета было отмечено, что значительная работа в текущем году проделана по разработке предложений в части внесения изменений в региональное и федеральное законодательство и принято решение продолжить работу в этом направлении.

В ходе обсуждения плана работы Совета на 2020 год поддержаны инициативы членов Совета Анфисы Агеевой, Полины Харыбиной, Ивана Матрехина, Ивана Головина и члена Рабочей группы по коренным народам Баренцева/Евроарктического региона Домны Хомюк по сохранению саамского языка и фольклора, а также принято решение разработать серию мероприятий, посвященных Году народного творчества.

Одним из вопросов, который обсуждался в рамках заседания, стал вопрос о результатах Международного года языков коренных народов. С информацией по этому вопросу выступила ведущий специалист по связям с общественностью Центра народов Севера Елена Гой.

2019 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом языков коренных народов. Его главная цель заключается в привлечении внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки и активизации.

«В целях определения проблем и путей их решения в сфере сохранения и поддержки языков коренных народов в план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2019 году в Российской Федерации Международного года языков коренных народов вошли более 700 мероприятий, которые проходят на федеральном и региональном уровнях», - проинформировала Елена Алексеевна.

Так в текущем году представители Мурманской области приняли участие в следующих мероприятиях федерального значения - в Международном форуме «Год языков коренных народов в России» в г. Ханты-Мансийске, в семинаре-совещании «Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе общего образования Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития» в г. Нарьян-Маре, в форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза» в г. Москве, во II Всероссийском съезде учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;

г. Санкт-Петербурге, во Всероссийском форуме молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север» в г. Ханты-Мансийске, в конкурсе «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово», в Международном культурно-образовательном проекте «Таланты Арктики» в г. Анапе.

Члены Совета отметили важность участия представителей Мурманской области в мероприятиях, проводимых на федеральном уровне. А также подчеркнули высокий уровень проведения мероприятий в рамках Международного года языков коренных народов в нашем регионе.

В рамках обсуждения вопроса кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктория Бакула проинформировала Совет об участии в форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза». Виктория Борисовна внесла предложения в резолюцию секции «Родные языки народов России в контексте общероссийского языкового пространства».

«В целях унификации графических систем, используемых в практике преподавания языков в регионах, где проживают коренные малочисленные народы Российской Федерации, а самое главное в целях сохранения и развития языков коренных малочисленных народов в субъектах Российской Федерации, не имеющих статус республик, необходимо определить порядок и ответственного исполнителя на федеральном уровне с правом утверждать графическую основу алфавита языков коренных народов, либо наделить субъекты Российской Федерации правом утверждать графическую основу алфавита языка, не являющегося государственным языком субъекта Российской Федерации», - подчеркнула она.

В ходе обсуждения вопроса о международном сотрудничестве в Баренцевом регионе член Совета Анфиса Агеева выступила с информацией от члена рабочей группы по коренным народам Баренцева-Евроарктического региона Домны Хомюк о деятельности данной рабочей группы.

В завершении заседания члены Совета обсудили вопросы реализации государственной программы «Государственное управление и гражданское общество» в 2019 году и определили планы на 2020 год. Совет утвердил в 2020 году проведение Международного дня саамов 6 февраля в г. Мурманске, Международного дня коренных народов мира 9 августа в с. Ёна Ковдорского района, Международной научно-практической конференции по саамскому языку в рамках празднования Дня саамского слова в г. Мурманске.

Также Совет утвердил перечень мероприятий Мурманской области, софинансируемых за счёт средств субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Данные средства будут направлены на: предоставление субсидий из областного бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области;- проведение Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли»; участие делегации Мурманской области в международном культурно-образовательном проекте «Таланты Арктики. Дети».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Анюта
26.11.19 11:51
Здравствуйте! У нас многоквартирных дом, общая канализационная труба, (со всех квартир) проходит у нас под полом. Она подтекает не струёй, но запах и очень мокрая земля в подполье. Позвонив в жкх сказ
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Юрий
26.11.19 09:50
Евгений! Не передергивайте факты. В своей статье Вы, как раз, большую часть текста посвятили шести перевалочным комплексам, в том числе РПК "Норд" и РПК "ЛК Волга". Перечитайте свою статью. Извините,
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Чистильщик
25.11.19 23:59
Когда вы уже нажретесь зарплатами! Упыри.
Комментарий к новости:Депутаты приводят региональные законы в соответствие с федеральным законодательством
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:10«Хорошие новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены растут только на дизельное топливо-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 5 копеек, евро – почти на 8 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыРоссиян будут уведомлять о социальных льготах, на которые они могут претендовать
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 633 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика