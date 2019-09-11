Опять взрывают, опять дороги перекрываютВ связи с закрытием моста через реку Тулома в городе Коле изменён маршрут межмуниципальных пассажирских автобусов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.09.19 14:06

В 2020 году Минприроды России организует дрейфующую станцию с использованием вмороженного в лед ледокола «Капитан Драницын»

Минприроды РФ проработало вопрос организации дрейфующей станции нового типа с использованием вмороженного в лед ледокола «Капитан Драницын». Выход «Капитана Драницына» в плавание предварительно намечен на сентябрь 2020 года.

Программа экспедиции направлена в правительство РФ, сообщил на заседании Общественного совета при Минприроды России директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприрорды России Сергей Хрущёв, сообщает пресс-служба Минприроды.

«На наш взгляд, обеспечение национальных интересов России в этих непростых регионах невозможно без обеспечения преимущества России в научной сфере» - подчеркнул Сергей Хрущев. Он напомнил, что с 1937 года Россия, как преемница Советского Союза, является мировым лидером в изучении высокоширотной Арктики, в том числе – с использованием дрейфующих научных станций. В целях продолжения этих традиций министерство проработало вопрос организации дрейфующей станции нового типа с использованием вмороженного в лед ледокола «Капитан Драницын».

Сергей Хрущев напомнил, что одновременно ведётся строительство ледостойкой самоходной платформы «Северный полюс». Ввод платформы в эксплуатацию планируется в 2021 году, начало первого полноценного дрейфа запланировано на конец 2021 года.

«С участием подведомственных Минприроды России служб и агентств, научно-исследовательских организаций ведется системное обеспечение интересов Российской Федерации в сложных регионах Арктики, Антарктики и Мировом океане», - подчеркнул Сергей Хрущев.

Интересы России затрагивают, в том числе, вопросы освоения минерально-сырьевой базы, обеспечения роста грузопотока по Северному морскому пути (СМП), сохранения уникального биоразнообразия, развития научных исследований, уточнения границ внешнего континентального шельфа Российской Федерации, обеспечения точного и своевременного прогнозирования опасных погодных явлений.

«В целях обеспечения экологической безопасности, повышения эффективности работы предприятий погодозависимых отраслей - сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, энергетика - необходимо провести масштабный анализ состояния метеорологической отрасли в Российской Федерации. В настоящее время готовятся предложения по расширению и модернизации государственной наблюдательной сети, развитию нормативно-правового регулирования метеорологической отрасли. Совместно с заинтересованными инвесторами ведется работа по привлечению внебюджетного финансирования с помощью механизмов государственно-частного партнерства для реализации проектов с использованием лучшей зарубежной практики. Особое внимание необходимо уделить вопросам гидрометеорологического обеспечения безопасного судоходства по Северному морскому пути», - сообщил Сергей Хрущёв.

Большое внимание уделяется охране окружающей среды Арктики в рамках национального проекта «Экология». На территории АЗРФ реализуются восемь федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биоразнообразия», «Сохранение лесов», «Чистый воздух», «Внедрение наилучших доступных технологий». В Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде включено 16 объектов, на которых будет проведена генеральная уборка.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКажется, дальше некуда терзать природу, или Кто уничтожает китов в Баренцевом море
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Давид Осипович Вернер
08.09.19 18:36
Ранее этот проект назывался "Изба-читальня", теперь "модельная библиотека"... А какие ещё бывают библиотеки?
Комментарий к новости:В Мурманске открылась первая в России модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура»
Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
Комментарий к новости:У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире15:00«Предки наших предков». Документальный цикл (12+)15:40«Хорошие новости». Информационная программа (12+)16:05«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики начали поднимать цены на бензин-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 8 копеек, доллар потерял почти копейку-PRO ЭнергетикуНадёжность работы электросетевого хозяйства региона поставлена под сомнение-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыМинюст России не даст россиянам-должникам полностью остаться без средств к существованию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.09.19: Как Вы думаете, для чего в Мурманске проводят пробную топку в жилых домах 6-8 сентября?Проголосовало: 564 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика