В 2020 году Минприроды России организует дрейфующую станцию с использованием вмороженного в лед ледокола «Капитан Драницын»

Минприроды РФ проработало вопрос организации дрейфующей станции нового типа с использованием вмороженного в лед ледокола «Капитан Драницын». Выход «Капитана Драницына» в плавание предварительно намечен на сентябрь 2020 года.

Программа экспедиции направлена в правительство РФ, сообщил на заседании Общественного совета при Минприроды России директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприрорды России Сергей Хрущёв, сообщает пресс-служба Минприроды.

«На наш взгляд, обеспечение национальных интересов России в этих непростых регионах невозможно без обеспечения преимущества России в научной сфере» - подчеркнул Сергей Хрущев. Он напомнил, что с 1937 года Россия, как преемница Советского Союза, является мировым лидером в изучении высокоширотной Арктики, в том числе – с использованием дрейфующих научных станций. В целях продолжения этих традиций министерство проработало вопрос организации дрейфующей станции нового типа с использованием вмороженного в лед ледокола «Капитан Драницын».

Сергей Хрущев напомнил, что одновременно ведётся строительство ледостойкой самоходной платформы «Северный полюс». Ввод платформы в эксплуатацию планируется в 2021 году, начало первого полноценного дрейфа запланировано на конец 2021 года.

«С участием подведомственных Минприроды России служб и агентств, научно-исследовательских организаций ведется системное обеспечение интересов Российской Федерации в сложных регионах Арктики, Антарктики и Мировом океане», - подчеркнул Сергей Хрущев.

Интересы России затрагивают, в том числе, вопросы освоения минерально-сырьевой базы, обеспечения роста грузопотока по Северному морскому пути (СМП), сохранения уникального биоразнообразия, развития научных исследований, уточнения границ внешнего континентального шельфа Российской Федерации, обеспечения точного и своевременного прогнозирования опасных погодных явлений.

«В целях обеспечения экологической безопасности, повышения эффективности работы предприятий погодозависимых отраслей - сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, энергетика - необходимо провести масштабный анализ состояния метеорологической отрасли в Российской Федерации. В настоящее время готовятся предложения по расширению и модернизации государственной наблюдательной сети, развитию нормативно-правового регулирования метеорологической отрасли. Совместно с заинтересованными инвесторами ведется работа по привлечению внебюджетного финансирования с помощью механизмов государственно-частного партнерства для реализации проектов с использованием лучшей зарубежной практики. Особое внимание необходимо уделить вопросам гидрометеорологического обеспечения безопасного судоходства по Северному морскому пути», - сообщил Сергей Хрущёв.

Большое внимание уделяется охране окружающей среды Арктики в рамках национального проекта «Экология». На территории АЗРФ реализуются восемь федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биоразнообразия», «Сохранение лесов», «Чистый воздух», «Внедрение наилучших доступных технологий». В Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде включено 16 объектов, на которых будет проведена генеральная уборка.