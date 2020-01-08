ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подводим итоги 2019 года и заглядываем в будущееНе проспи! В январе стартует декларационная кампания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.01.20 07:30

В 2020 году моряки-североморцы продолжат решать задачи обеспечения безопасности в районах Северного морского пути

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев при постановке задач подчиненным силам подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2020 году остается поддержание в назначенном уровне боевой готовности морских стратегических ядерных сил и продолжение выполнения задач в Арктике.

Вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что «подводники Северного флота продолжат практику подлёдного плавания в акватории Северного Ледовитого океана, а также выполнения задач боевого патрулирования и боевого дежурства в других районах Мирового океана».

Командующий Северным флотом подчеркнул, что «в 2020 году моряки-североморцы продолжат решать задачи обеспечения безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России – Северного морского пути, в том числе совершенствуя свои навыки в проведения спасательных операций в арктической зоне».

Как сообщает пресс-служба СФ, на 2020 год Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах.

В арктической зоне спланировано проведение учений спасательной направленности, а также по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России.

Наряду с деятельностью в Арктике Северный флот продолжит выполнять задачи и в других районах Мирового океана, в том числе в различных морях Атлантики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Zdoroviak
03.01.20 08:40
Молодцы, спасибо, что через эту передачу познакомили меня с отцом Сергием.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Зачем отец Сергий осваивает интернет-пространство, или Бог слова
владимир
02.01.20 20:49
запах-то исчез!??
Комментарий к новости:Северный ветер, дым из трубы: под Мурмашами открылся крематорий
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиСамая активная возрастная группа россиян стала и самой закредитованной-PRO ВалютуНа курс рубля давит негативная конъюнктура мировых рынков капитала-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области отмечается снижение выработки электроэнергии-PRO ЖКХВсе результаты поверки бытовых счётчиков соберут в реестре «Аршин»-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO Законы«Росшельф» - «смотрящий» по Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 199 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика