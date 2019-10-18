В 2020 году остаёмся без мойвы - Россия и Норвегия согласовали условия промысла общих запасов на 2020 год

В Петрозаводске завершилась 49-я сессия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую – заместитель постоянного заместителя министра торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Мортен Берг.

В ходе работы комиссии стороны обменялись статистическими данными о вылове за 2018 год и истекший период 2019 года, утвердили общий допустимый улов по основным промысловым видам рыб Баренцева моря и распределили их на национальные квоты.

По итогам сессии стороны определили на 2020 год ОДУ: трески – 738 тысяч тонн, на 13 тысяч тонн больше показателя 2019 года, из них национальная квота Российской Федерации – 315, 28 тысячи тонн; пикши – 215 тысяч тонн, на 43 тысячи тонн больше показателя 2019 года, национальная квота – 92,16 тысячи тонн; палтуса синекорого – 27 тысяч тонн (на уровне 2019 года), национальная квота – 11,48 тысячи тонн; окуня морского (S. mentella) – 55,86 тысячи тонн, на 2,1 тысячи тонн больше показателя 2019 года, национальная квота – 12,1 тысячи тонн.

При этом Российская Федерация может осуществлять промысел трески, пикши, палтуса синекорого и окуня морского в открытой части Норвежского моря (Район регулирования НЕАФК), экономической зоне Норвегии и районе архипелага Шпицберген.

С учётом научных данных о состоянии запаса мойвы, в соответствии с правилом управления данным запасом принято решение не открывать коммерческий промысел мойвы в 2020 году. В 2019 году добыча мойвы также не осуществлялась.

Согласованы объёмы вылова других видов водных биоресурсов (окунь морской, сайда, зубатка и т.д.), выделяемые Российской Федерации в экономической зоне Норвегии как на специализированный промысел, так и на прилов; лимиты добычи водных биоресурсов для проведения научных исследований, мониторинга запасов и решения управленческих задач в рамках программы совместных российско-норвежских научных исследований морских живых ресурсов на 2020 год.

Принимая во внимание, что Россия и Норвегия несут ответственность за принятие эффективных мер управления запасами краба-стригуна опилио на своих континентальных шельфах, стороны подтвердили намерение осуществлять сотрудничество в области изучения этого промыслового объекта.

Важное значение для российского рыболовства имеют договоренности стран по техническим мерам регулирования и контролю за промыслом в Баренцевом и Норвежском морях. С учётом заинтересованности отечественных рыбопромышленных компаний в стабильной работе в районе архипелага Шпицберген стороны обсудили практические меры во всем районе действия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству в целях предотвращения ситуаций, которые могут привести к остановке промысла и серьезным экономическим потерям российских рыбаков.

По результатам сессии подписан протокол.