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Мурманская область. Арктика04.01.20 10:55

В 2020 году остров Кильдин полностью очистят от мусора и металлолома

Экологический взвод Северного флота в 2020 году полностью очистит остров Кильдин в Баренцевом море от мусора и металлолома.

Остров Кильдин имеет уникальную экосистему - некоторые виды флоры и фауны встречаются только в этом месте. Также на флоте напомнили, что ранее очистку острова неоднократно проводили военнослужащие разнородных сил и частей материально-технического обеспечения Северного флота. Кроме того, на отдельных этапах очистки морякам помогали юнармейцы.

Плановой экологической очисткой арктических территорий Северный флот занялся с 2015 года. За пять лет сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3,5 тысячи тонн металлолома. В прошлом году на острове Котельном архипелага Новосибирские острова было собрано, уложено и вывезено на материк 360 тонн металлолома.

Как сообщает пресс-служба СФ, большая часть экологического мусора в Арктике накопилась в советские времена. В основном это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. В советские годы на острове дислоцировались воинские части и даже действовал аэродром.

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