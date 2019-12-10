В 2020 году североморцы продолжат освоение Арктики

Одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота на ближайшую перспективу - это комплекс мероприятий по освоению Арктики, отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в своём интервью газете «Красная Звезда».

- В 2020 году североморцев ожидают новые походы не только в Северный Ледовитый, но, и в Атлантический океан, и в Средиземное море. Нам предстоит продолжить освоение новых образцов вооружения и техники. Личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей и осваивать их с приемом на вооружение. Также предстоит подготовиться к участию в целом ряде плановых мероприятий боевой и оперативной подготовки, учениях и маневрах различного уровня, достойно представить флот на конкурсах и состязаниях международных армейских игр «АрМИ-2020».

Отдельной задачей стоит плановая подготовка сил и личного состава Северного флота к празднованию 75-летия Великой Победы и торжественным мероприятиям, приуроченным ко Дню Военно-морского флота России.

Ещё одно направление нашей деятельности — это экологическая безопасность и очистка арктических территорий от мусора, оставшегося там с советских времен. Северный флот планомерно вывозит из Арктики скопившийся металлолом и решает другие задачи по охране окружающей среды. В 2020 году на арктических архипелагах продолжит работу личный состав экологического взвода, который успешно решает задачу по очистке Арктики от мусора уже в течение пяти лет.

Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути, - подчеркнул командующий Северным флотом.