В 2020 году в Мурманской области откроются 29 центров образования «Точка роста»

Как сообщает региональный Минобр, в 2020 году в 14 муниципалитетах Мурманской области планируется открыть 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры создаются в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

На приобретение высокотехнологичного оборудования будут направлены средства из федерального и областного бюджетов в размере 32,39 миллиона рублей.

Закупка оборудования для центров «Точка роста» будет проводиться согласно утвержденному инфраструктурному листу, в который наравне с компьютерной техникой войдут 3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности. Также будут приобретены манекены для отработки навыков оказания первой помощи, ручные электрические и механические инструменты, комплекты для игры в шахматы и современная мобильная мебель.

В центрах «Точка роста» школьники смогут изучать информатику, технологию и основы безопасности жизнедеятельности, заниматься робототехникой и проектной деятельностью, осваивать навыки 3D-моделирования, прототипирования, компьютерного черчения, учиться играть в шахматы, используя новое современное оборудование.

Центры будут созданы в ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшском, Ковдорском, Кольском, Ловозерском, Печенгском и Терском районах, городах Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Полярные Зори, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.