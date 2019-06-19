В 2022 году угольный терминал «Лавна» на западном берегу Кольского залива выйдет на проектную мощность в 18 млн тонн в год

Заместитель председателя правительства России Максим Акимов и глава Мурманской области проинспектировали ход реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». В его рамках ведётся строительство железнодорожной линии станция Выходной - мостовой переход через реку Тулома - станция Мурмаши 2 - станция Лавна. По информации, представленной вице-премьеру подрядчиком, все работы идут по графику.

В активную стадию переходит и строительство угольного терминала в рамках проекта. Речь идёт о современном порте, при проектировании которого применялись передовые технические решения и самые жёсткие экологические стандарты. Максим Акимов отметил внушительный прогресс на стройплощадке порта. «Точка невозврата была пройдена достаточно давно, назад пути нет. У Мурманска будет самый современный в стране, очень нужный стране и миру незамерзающий порт», - подчеркнул заместитель председателя правительства России.

Предполагается, что угольный терминал «Лавна» на западном берегу Кольского залива выйдет на проектную мощность в 18 млн тонн в год к 2022 году.

В целом инвестиции в проект комплексного развития транспортного узла составляют более 130 млрд рублей, вложения в создание терминала «Лавна» - 34 млрд рублей.

Для жителей региона важно, что проект «Лавна» даст 1000 постоянных рабочих мест и порядка 4 млрд налогов ежегодно. На этапе строительства здесь уже работают более 2 тысяч человек, подрядчики платят НДФЛ на территории Мурманской области.