В 27 регионах страны произошло повышение уровня субъективной бедности

В августе доля субъективно бедных семей в России существенно не изменилась по сравнению с предыдущими двумя годами и осталась выше уровня августа 2014 года. При этом доля среднеобеспеченных по самооценке семей сократилась по сравнению с августом 2014–2015 гг., что может косвенно указывать на сокращение доли среднего класса, говорится в «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», составленным Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

По данным Росстата, в I квартале текущего года в среднем по Российской Федерации 21,3% домохозяйств являлись субъективно бедными и сообщали, что денег им хватало только на еду или не хватало даже на неё. Уровень субъективной бедности в начале текущего года несколько снизился относительно уровня аналогичного периода прошлого года, когда он составлял 24,3%.

Однако, говорится в мониторинге, более чем в половине регионов уровень субъективной бедности был выше среднероссийского уровня. Наиболее высокие уровни субъективной бедности (более чем в 1,5 раза выше среднероссийского уровня) наблюдались в 18 регионах, а максимальный – в Удмуртской Республике (50,3%).

В 54 регионах уровень субъективной бедности в I квартале этого года снизился относительно уровня аналогичного периода прошлого года. В то же время в 27 регионах произошло повышение уровня субъективной бедности. Наиболее значительный рост уровня субъективной бедности в январе-марте относительно того же периода прошлого года наблюдался в Республике Саха (Якутия) (с 17,8% до 23,8%), Владимирской области (с 20,6% до 26,7%) и Рязанской области (с 31,7% до 39,0%).