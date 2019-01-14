В 408 тысяч рублей обойдётся жителям Североморска их же инициатива по благоустройству зоны отдыха в городском парке

Во флотской столице в читальном зале Центральной детской библиотеки состоялись обсуждение и голосование в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов отметил, что работа по поддержке местных инициатив в Североморске ведётся с 2016 года, и за это время были проведены работы по обустройству сквера «Народный» на Гвардейской и Аллеи спорта в городском парке.

В 2018 году от североморцев поступили предложения по благоустройству ряда общественных территорий. На голосование были вынесены следующие объекты: зона отдыха в городском парке (район танцплощадки); смотровая площадка на мысе Алыш; площадка для выгула собак у памятника «Олень» и тропа здоровья в загородном парке.

По итогам голосования участников обсуждения большинством голосов поддержан проект по благоустройству зоны отдыха в городском парке.

В ходе собрания граждан также была сформирована инициативная группа и определен уровень софинансирования проекта из средств населения и средств юридических лиц: - 408407,22 рубля (13,01%) – доля финансирования со стороны населения; - 408407,22 рубля (13,01%) – средства спонсора; - 322762,94 рубля (10,28%) – средства местного бюджета; - 2 млн рублей (63,7%) – средства областного бюджета.

Начался первый этап реализации проекта – сбор подписей североморцев.